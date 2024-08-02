Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorkun köyünde devriye görevi yaparken Ö.G, A.G. ile A.O.A'nın kaçak kazı yaptığını fark etti.

Jandarmanın devriye aracını fark eden şüpheliler, otomobilleriyle olay yerinden kaçtı.

Takip sırasında otomobilden atılan 2 dedektöre el konuldu.

Bir süre sonra yakalanan otomobildeki 3 şüpheliye adli işlem uyguladı.