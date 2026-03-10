Afyonkarahisar\'da Kaçakçılık Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Ekipler, tırın dorsesinde 53 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 430 elektronik sigara ve pek çok elektronik sigara malzemesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????