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Afyonkarahisar'da Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı düzenlendi

Afyonkarahisar'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı'nda, 2023 çalışmaları ve 2024 planlamaları değerlendirildi. Toplantıya, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, bakanlık yetkilileri ve kalkınma ajansları genel sekreterleri katıldı. Ayrıca, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarına 'Başarı Sertifikası' verildi.

Afyonkarahisar\'da Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı düzenlendi
20.01.2024 - 20:18,
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Afyonkarahisar'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından "Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı" düzenlendi.

Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile bakanlık yetkilileri ve kalkınma ajansları genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda, 2023 çalışmaları ve 2024 planlamaları değerlendirildi.

Öte yandan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarına "Başarı Sertifikası" verildi.

Kaynak: AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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