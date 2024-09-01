Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kamyonetin şarampole devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, yolda hızlı ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu, ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor.
Dün S.A. (28) idaresindeki 03 PS 625 plakalı kamyonet, Bolvadin- Çobanlar kara yolunun 14. kilometresinde şarampole devrilmiş, sürücü ile kamyonette bulunan B.K. (37) ile D.K. (34) yaralanmıştı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.K, hayatını kaybetmişti.
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