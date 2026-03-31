Afyonkarahisar\'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
B.A. (45) idaresindeki 43 NV 080 plakalı otomobil, Büyükkarabağ köyü yakınlarında İ.K.K'nin (23) kullandığı 03 ABR 459 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü B.A. yaşamını yitirdi, araçtaki D.K. ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından B.A'nın cenazesi morga götürüldü.
