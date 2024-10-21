Afyonkarahisar\'da Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

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AFYONKARAHİSAR'da refüjdeki reklam panosuna çarpıp takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan saatlerde Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı 03 AFT 639 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Önce refüjdeki büyük metal reklam panosuna çarpan otomobil, takla atarak bir alışveriş merkezinin otoparkında duran 16 SHY 82 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü S.Ç. ile aynı araçta bulunan A.G. ve Z.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.Ç. ve A.G. tedavi için götürüldükleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı Z.A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kontrolden çıkan otomobilin savrulup reklam panosuna, ardından takla atıp, park halindeki otomobile çarparak durduğu anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,