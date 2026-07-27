Afyonkarahisar'da Kaza: 8 Yaralı
Refüje devrilen otomobilde 5'i çocuk 8 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.
Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
S.D. (42) idaresindeki 34 KLS 112 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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