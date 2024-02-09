Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sinanpaşa ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. H.B. isimli kişi Kocaöz beldesinde, R.K. isimli kişi ise Kayadibi köyünde yakalandı. Yakalanan hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

09.02.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sinanpaşa ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'yi (24) Kocaöz beldesinde, "parada sahtecilik" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi (50) Kayadibi köyünde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocaöz, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement