Afyonkarahisar'da Koruyucu Aile Olan Çift, Umay'ı Sevgiyle Büyütüyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Koruyucu Aile Olan Çift, Umay'ı Sevgiyle Büyütüyor

Afyonkarahisar\'da Koruyucu Aile Olan Çift, Umay\'ı Sevgiyle Büyütüyor

Yaşları 18-25 arasında değişen üç çocukları bulunan Güngör Kurugül (48), eşi Ekrem Kurugül'ün de desteğiyle koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. 4 ay sonra kuruma davet edilen çift, 8 yaşındaki Umay'ın koruyucu ailesi oldu. Güngör Kurugül, çocukların sadece sıcak bir sevgiye ihtiyaçları olduğunu belirterek, Umay'ın kendilerine sevinç, neşe ve mutluluk verdiğini söyledi.

15.05.2024 11:06
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Afyonkarahisar'da yaşayan Güngör Kurugül, elinden tutup "Ben sizinle gitmek istiyorum anne" deyince koruyucu ailesi oldukları Umay'ı sevgiyle büyütüyor.

Yaşları 18-25 arasında değişen üç çocukları bulunan Güngör Kurugül (48), eşi Ekrem Kurugül'ün de desteğiyle koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Prosedürlerin tamamlanmasıyla başvurudan 4 ay sonra kuruma davet edilen çift, 8 yaşındaki Umay'ın koruyucu ailesi oldu.

Kuaförlük yapan Güngör Kurugül, AA muhabirine, arkadaşıyla kuruma bağlı sevgi evlerinde bulunan çocukların zaman zaman gönüllü saç kesimini yaptıklarını söyledi.

Buradaki çocuklardan etkilendiğini aktaran Kurugül, "Kuruma gönüllü hizmetler için ilk gittiğimde çocuklardan bazılarının 'Anne' diye seslenmesi beni çok duygulandırmıştı. Koruyucu aile olma fikrini eşimle ve çocuklarımla konuştum. Onlar da kabul etti." dedi.

Kurugül, çocukların hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını belirterek, "Sadece aile ortamında sıcak bir sevgiye ihtiyaçları var. Yetkililer, bizi arayınca kuruma gittik. Gittiğimizde Umay, hemen uzman personel eşliğinde elimizden tuttu. 'Ben sizinle gitmek istiyorum anne.' dedi. O gün hayatımıza girdi. Umay ile çok geziyoruz. Alışverişe, parka gidiyoruz. Evde resim yapıyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor. İyi ki bu yola girmişiz. Ailece çok mutluyuz. Sanki Umay'ı ben doğurmuşum gibi. Eve çok çabuk adapte oldu." ifadesini kullandı.

"Umay bize sevinç, neşe, mutluluk veriyor"

Ekrem Kurugül (52) de Umay'ın kendilerine çok alıştığını dile getirdi.

Umay'ın güvenli huzurlu bir ortamda, kendini iyi hissetmesinin aile içinde büyümesine bağlı olduğunu vurgulayan Kurugül, "Çocuklarımız büyüdü. Kimisi evlenecek, kimisi sınav kazanıp eğitimlerine devam edecek. Umay bizimle kalacak. Umay bize sevinç, neşe, mutluluk veriyor. Evde oyunlar oynuyoruz. Bebeklerle oynarken, saçlarını yapmayı seviyor. Anneye çok düşkün." diye konuştu.

Kaynak: AA

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