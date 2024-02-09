Afyonkarahisar'da binalardan modem çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da binalardan modem çalan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar\'da binalardan modem çalan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da bir şüpheli, çeşitli binalardan toplamda 14 adet modem çaldıktan sonra hurdacıya satarak 1200 lira kazandığını itiraf etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

09.02.2024 14:37
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Afyonkarahisar'daki binalardan modem çalan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki binalardan modem çalınması şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmalarda şüphelinin İ.İ, olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan İ.İ'nin emniyetteki ifadesinde, 14 modem çaldığını ve hurdacıya 1200 liraya sattığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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