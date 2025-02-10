Afyonkarahisar\'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

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AFYONKARAHİSAR Organize Sanayi Bölgesi faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 26 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 4 TOMA ve çok sayıda ekip sevk edildi. Bitişikteki bir fabrikaya dana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışma başlattı. Kolluk kuvvetleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk belirlemelere göre yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

HABER: Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,