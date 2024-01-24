Afyonkarahisar\'da Ortak Akıl Buluşmaları tamamlandı

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde başlayan "Ortak Akıl Buluşmaları"nın üç oturumu tamamlandı.

Kentteki termal bir otelde başlayan toplantılarda, Afyonkarahisar'ın genel potansiyelinin belirlenmesinin yanında, rekabetçilik, yeni hedefler ile vizyonun ortaya konulması amaçlanıyor.

Vali Yiğitbaşı'nın moderetörlüğündeki ilk oturumda kenttin çevre, şehir ve iklimine yönelik konular ele alınarak yeni proje ve fikirler dile getirildi.

İlk oturumla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Yiğitbaşı, "İklim Eylem Planı, Dirençli Kent Stratejisi, Afet Master Planı gibi çok sayıda önemli planın hızlıca hayata geçirilmesi elzem görünüyor. Çevreye bizlere emanet bir miras gözüyle bakıp bu alandaki hassasiyeti vatandaşlarımıza aşılamak gerekiyor. Son 4 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarında yüzde 57'lik bir artış var." dedi.

Daha sonra sırasıyla "Toplumsal Hayatta Kadınlar" ile "Tarım ve Gıda Buluşması" oturumları yapıldı.

"Ortak Akıl Buluşmaları" kapsamında üç oturumun daha yapılacak.