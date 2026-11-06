Afyonkarahisar\'da pompalı tüfekle öldürülen 3 kişi Kırşehir\'de toprağa verildi

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen 3 kişi Kırşehir'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen 3 kişinin cenaze namazı, Kırşehir'de cuma namazının ardından Kümbetaltı Camisi'nde kılındı. Aynı yerdeki mezarlıkta toprağa verilen 3 kişi için cenazeye aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir (30) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak için cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Merkeze bağlı Kümbetaltı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi, Kümbetaltı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,
Kaynak: DHA
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