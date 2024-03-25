Afyonkarahisar\'da Ramazan Etkinlikleri Gerçekleştiriliyor

Kayseri'de 60. Kütüphane Haftası Programı Düzenlendi

Kayseri'de düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programı, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda yapılan konuşmalarda kütüphanelerle ilgili yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğu vurgulandı. Ayrıca, kütüphanelerin artık sadece kitap ödünç alıp vermenin ötesinde bir yaşam alanı olduğu ve yeni çağdaki kütüphanecilik hizmetlerinin daha üst düzeyde ve farklı alanlarda ilerlediği belirtildi. Program, müzik dinletisi ve öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.