Afyonkarahisar'da reçeteli ilaç operasyonunda 23 şüpheliden 19'u tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da reçeteli ilaç operasyonunda 23 şüpheliden 19'u tutuklandı

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Afyonkarahisar\'da reçeteli ilaç operasyonunda 23 şüpheliden 19\'u tutuklandı
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Afyonkarahisar'da doktor imzaları taklit edilerek yeşil reçeteli ilaçların yasa dışı satıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ruhsatsız tabanca, 155 sentetik ecza maddesi ve 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR'da reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktor imzalarının taklit edilerek reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Uyuşturucu maddelere alternatif olarak kullanılan yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında usulsüz sağlık raporu ve reçete düzenlenerek satıldığı iddialarına yönelik soruşturmada elde edilen yeni deliller ışığında 14 Eylül'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' ile 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 4'ü doktor ve hastane personeli toplam 15 şüpheli aynı gün gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 155 sentetik ecza maddesi ve 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle bırakıldı.

Kaynak: DHA
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