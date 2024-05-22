Afyonkarahisar'da sahte içki ele geçirildi, şüpheliye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sahte içki ele geçirildi, şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 13 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol ve 13 alkol kiti ele geçirildi. Şüpheliye adli işlem uygulandı. Ayrıca Bayat ilçesinde havaya silah atan 3 şüpheliye de adli işlem yapıldı. Firari hükümlü ise Afyonkarahisar'da yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

22.05.2024 10:53
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçesinde belirlenen adreste 13 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol ve 13 alkol kiti ele geçirdi.

Şüpheli E.M'ye adli işlem uygulandı.

Bayat'ta hayaya rast gele silahla ateş eden 3 şüpheliye adli işlem yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Hamam karşısında bulunan parkta havaya silah atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, alkol alan 3 şüphelinin silah attığını belirledi, silaha el konuldu.

Savcılık talimatıyla şüpheliler adli işlem uygulandı.

Firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 1 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.İ.G'yi İstiklal Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sahte içki ele geçirildi, şüpheliye adli işlem uygulandı - Son Dakika

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