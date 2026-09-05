Afyonkarahisar'da 25 Şehit Asker Anıldı
Afyonkarahisar'da 2012'deki mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker için tören düzenlendi. Şehit Mete Saraç Kışlası'ndaki anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve mezarlara karanfil bırakıldı. Törene vali, milletvekilleri ve şehit aileleri katıldı.
Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker, törenle anıldı.
Şehit Mete Saraç Kışlası'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören programında, şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Tören, şehitlikteki askerlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Programa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Numan Kıral, kurum müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.
Kaynak: AA
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