Afyonkarahisar'da Sibergöz-36 Operasyonunda 19 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sibergöz-36 Operasyonunda 19 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar\'da Sibergöz-36 Operasyonunda 19 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Sibergöz-36 operasyonunda suç örgütüne yönelik 19 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında toplamda 66 şüpheli yakalanmış olup, 24'ü serbest bırakıldı, 42'si adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaşmıştı.

03.05.2024 22:27
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Afyonkarahisar'da, suç örgütüne yönelik "Sibergöz-36" operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda yakalanan 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 24'ü serbest bırakıldı, 42'si sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 19'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-36" operasyonunun detaylarını aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Sibergöz-36 Operasyonunda 19 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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