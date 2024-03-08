Afyonkarahisar'da sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 19 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 19 zanlı adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar\'da sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 19 zanlı adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sahte altınları buluntu define gibi göstererek sattıkları tespit edilmişti.

08.03.2024 10:51
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 19 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilyurt köyünde bazı şüphelilerin sosyal medyadan kadın ismiyle profil oluşturdukları, sahte altınları buluntu define gibi göstererek sattıkları tespit edilmiş, 5 Mart'ta düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt, Çay, Dolandırıcılık, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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