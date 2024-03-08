Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 19 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilyurt köyünde bazı şüphelilerin sosyal medyadan kadın ismiyle profil oluşturdukları, sahte altınları buluntu define gibi göstererek sattıkları tespit edilmiş, 5 Mart'ta düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 19 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcuya silahla gelen maskeli şüphelinin, çalışanların alarma basması nedeniyle panikleyip iş yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, çalışanlardan birinin alarm düğmesine basması üzerine kuyumcudan hızla uzaklaştı.
Bolu'da aile içi tartışmada tüfekle damadına ateş ederken yanlışlıkla yeğenini yaralayan dayı, polis merkezine giderek teslim oldu. Tutuklanan şahsın yaralanan yeğeninin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, kadın istihdamının artırılması ve kadın hakları konusunda yapılan çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Kosova Ligi temsilcilerden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında 'dost kardeş kulüp' protokolü imzalandı. Protokol, Kahramanmaraş'a gelen KF Liria Prizren heyeti tarafından imzalandı. Kulüp başkanları, dostluk ve kardeşlik amacıyla bir araya gelerek protokolü tamamladı. İki kulüp arasında dostluk maçı da planlanmaktadır.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelli bireyler, ziyaretlerine gelen polis ekipleriyle halı sahada futbol oynadı. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş'un da takip ettiği maç sonrası, polisler ve engelli bireyler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçilmesi halinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Merkezefendi'nin tüm mahallelerine hizmet edeceğini belirtti.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek ve kentin marka değerini artırmak için çalışacaklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.
İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kanser, diyabet ve astım tedavilerinde kullanılan 328 bin 632 kaçak ilaç ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda, Beylikdüzü'nde bir iş yerinde özel saklama koşullarına uymayan şekilde muhafaza edilen 328 bin 632 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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