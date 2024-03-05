Afyonkarahisar\'da bitkin bulunan 10 kuş doğaya bırakıldı

Çatalhöyük'teki kazıda 8 bin 600 yıllık ekmek bulundu

Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük kazısında, 8 bin 600 yıllık bir ekmek bulundu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapılan analizler sonucunda, buluntunun milattan önce 6600'e tarihlendirilen mayalanmış ekmek olduğu belirlendi. Bu keşif, Türk kazılarında organik kalıntıların tespit edilebildiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildi.