Afyonkarahisar'da tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda köprüde tuğla yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı; kaza nedeniyle oluşan trafik aksaması, yolun temizlenmesiyle giderildi.

Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Abdullah Ç. idaresindeki 03 RB 400 plakalı tuğla yüklü tır, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı 32 PE 410 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrularak dorsesinden ayrılan tır, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 03 AEZ 933 ve 03 ACH 111 plakalı otomobillere çarptı.

Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı.

Kazada, tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdulah Ç. kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıOtomobilGüncelTrafikAfyonİzmirKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
00:25
Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
00:16
“Bakan istifa edecek“ paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
00:00
Maça damga vuran anlar Merih Demiral kendisini zor tuttu
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 01:32:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei