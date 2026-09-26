Afyonkarahisar\'da tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda köprüde tuğla yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı; kaza nedeniyle oluşan trafik aksaması, yolun temizlenmesiyle giderildi.
Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Abdullah Ç. idaresindeki 03 RB 400 plakalı tuğla yüklü tır, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı 32 PE 410 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrularak dorsesinden ayrılan tır, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 03 AEZ 933 ve 03 ACH 111 plakalı otomobillere çarptı.
Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı.
Kazada, tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdulah Ç. kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi.
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