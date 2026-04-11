Afyonkarahisar\'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ümit G. (35) idaresindeki 34 NSZ 115 plakalı otomobil, Bayatçık-Küçükçobanlı köyü yolunda ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki S.S. (30) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
