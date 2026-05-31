Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

G.T. (33) idaresindeki 03 VD 929 plakalı otomobil merkeze bağlı Sülümenli beldesi mevkisinde A.E. (27) yönetimindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.T. (7), Ş.T. (34) ve H.T. (12) kentteki değişik hastanelere kaldırıldı.