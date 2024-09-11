Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

11.09.2024 11:17
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Afyonkarahisar'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

M.B idaresindeki 42 V 9072 plakalı otomobil, Erenler Mahallesi Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda önce H.Ç. yönetimindeki 03 AEN 438 plakalı otomobile, ardından M.E.T'nin kullandığı 03 AAL 072 plakalı halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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