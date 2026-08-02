Afyonkarahisar'da Tren Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Afyonkarahisar'da trenin tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da trenin tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Makinist M.F. (33) yönetimindeki yolcu treni, R.T. (71) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tarım aracında bulunan A.K. (71) hayatını kaybetti, sürücü R.T. (71) ve A.K. (72) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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