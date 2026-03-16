Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, hassas terazi, 43,82 gram uyuşturucu, 5 sentetik ecza, bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 525 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.M.I. ve K.S. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.