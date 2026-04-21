Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

AFYONKARAHİSAR'da polisin uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde 7,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birlikte hareket ettiği tespit edilen 2 otomobili uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada 7,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili K.K., F.K. ve U.B. gözaltına alındı. 3 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber- kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,
