Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?