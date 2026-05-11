Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda 43 uyuşturucu hap, 4,3 gram uyuşturucu ve 5 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli N.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında H.H.A, M.P. ve E.B. hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
