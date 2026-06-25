Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 3 bin 159 uyuşturucu hap ile bir miktar tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'üne adli işlem uygulandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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