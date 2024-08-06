Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Döğer beldesinde yaşayan A.S. ile E.S'nin evlerinin bahçesinde yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda, "dedektör köpek" yardımıyla 45 kök kenevir, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, A.S. ile E.S'ye adli işlem uygulandı.
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