Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda uyuşturucu madde emdirilmiş 28 peçete, 8 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'ine adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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