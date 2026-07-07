Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda uyuşturucu madde emdirilmiş 28 peçete, 8 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'ine adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.