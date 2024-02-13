Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yeşilhisar köyünde uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı. Operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke ve 7 obje ele geçirildi. A.C, H.C. ve N.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

13.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilhisar köyünde uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke ve 7 obje ele geçirildi.

Operasyonda A.C, H.C. ve N.C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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