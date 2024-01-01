Afyonkarahisar\'da uyuşturucu ele geçirilen araçta 4 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 100,57 gram uyuşturucu madde ve 73,97 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili, K.S.D, M.E.Ç, B.S. ve C.D. gözaltına alındı.
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