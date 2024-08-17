Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayıhan beldesinde K.S'nin adresinde yasa dışı kenevir ektiğini bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
K.S, hakkında adli işlem uygulandı.
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