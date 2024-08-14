Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.N.K. ile F.B.Ö'nün kent merkezindeki adres ve iş yerlerinde 503 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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