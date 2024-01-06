Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.A. ile K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.