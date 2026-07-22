Afyonkarahisar\'da Yangın

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Bağlar mevkisine sıçrayan yangında, bölgedeki iki bağ evi zarar gördü.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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