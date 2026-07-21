Sakarya'da Yürek Dağlayan Olay

Sakarya'da 20 yaşındaki oğlunu evde asılı bulan baba, cenaze aracının kapısına dayanarak gözyaşlarına boğuldu.

DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki genci doğalgaz borusuna asılı halde gören komşuları durumu 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi'ne ve aileye bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine evine gelen baba, oğlu S.S'yi iple doğalgaz borusuna asılı halde buldu.

BABANIN FERYATLARI KAHRETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler ve Cumhuriyet Savcısı gerekli incelemelerde bulunup S.S'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedeni evinden çıkartıldıktan sonra cenaze aracına bindirilen gencin, babasının "Yavrum nereye gidiyorsun, kalksana" feryatları ise yürekleri dağladı.