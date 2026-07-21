Trump- Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere'den havalandı - Son Dakika
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Trump- Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere'den havalandı

21.07.2026 22:53
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İngiltere'deki RAF Fairford üssünden havalanan çok sayıda ABD B-1 ağır bombardıman uçağı Orta Doğu’ya doğru seyrederken, Başbakan Andy Burnham’ın Trump ile yaptığı ilk görüşmenin detayları netleşti. Burnham, düzenlenen COBR kriz toplantısının ardından İngiliz üslerinin Amerikan güçlerince "savunma amaçlı" kullanımının sürdürüleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın yer altında bulunan stratejik nükleer tesisi "Kazma Dağı"nı (Pickaxe Mountain) vurma tehditlerini yinelemesinin ardından, Birleşik Krallık’taki RAF Fairford üssünden havalanan çok sayıda B-1 Lancer ağır bombardıman uçağının Orta Doğu’ya doğru yöneldiği bildirildi. İngiltere’nin çiçeği burnunda Başbakanı Andy Burnham liderliğindeki hükümet ise İngiliz askeri üslerinin ABD operasyonlarına açık tutulmasını onayladı.

KRİTİK ZİRVENİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham, göreve gelir gelmez ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin ardından yapılan COBR (Kriz Koordinasyon Merkezi) toplantısında, Londra yönetiminin ABD operasyonlarına tam destek vereceği netleşti.

Başbakan Andy Burnham, İngiltere'nin "İran'a karşı savunma amaçlı saldırılar" olarak nitelendirdiği operasyonlar kapsamında Diego Garcia ve RAF Fairford üslerinin ABD askeri güçlerince kullanılmasına onay verdiklerini açıkladı. Burnham, tırmanan gerilime rağmen ABD ile stratejik askeri ortaklığın sürdürülmesinin bölgesel güvenlik açısından kaçınılmaz bir adım olduğunu savundu.

KRİTİK HEDEF: KAZMA DAĞI (PICKAXE MOUNTAIN)

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz tesisi yakınlarındaki derin yer altı kompleksi olan Kazma Dağı’na yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu duyurdu.

Binlerce gelişmiş santrifüje ve yaklaşık 440 kilogram yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyuma ev sahipliği yaptığı iddia edilen tesis, İran'ın en korunaklı nükleer noktası olarak değerlendiriliyor.

OPERASYONUN KAPSAMI 

İngiltere'deki üsten kalkan B-1 bombardıman uçaklarının konuşlandırılması, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri baskısını ve olası bir hava harekatı hazırlığını en üst seviyeye çıkardığını gösteriyor.

Başbakan Andy Burnham'ın göreve geldikten hemen sonra aldığı bu karar, İngiltere kamuoyunda ve uluslararası alanda İngiliz askeri üslerinin ABD operasyonlarında kullanılmasına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İngiltere Trump- Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere'den havalandı - Son Dakika

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