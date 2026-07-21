Sarıyer'de Kayıp Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Kayıp Kadın Ölü Bulundu

Sarıyer\'de Kayıp Kadın Ölü Bulundu
21.07.2026 22:58
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Sibel Gül, 4 gün haber alınamadığı evinde ölü bulundu. Not ve boş ilaç kutuları bulundu.

SARIYER'de 4 gündür haber alınamayan Sibel Gül (41) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde bir not ile boş ilaç kutuları bulunurken, Gül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstinye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Sibel Gül'den yaklaşık 4 gündür haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri camdan girdikleri dairenin yatak odasında Sibel Gül'ün cesedini buldu.

EVDE NOT VE BOŞ İLAÇ KUTULARI BULUNDU

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde, masa üzerinde Sibel Gül'e ait kimlik, bir not ile yaklaşık 15 adet boş ilaç kutusu bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Sarıyer, Olaylar, Güncel, Son Dakika

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