Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini - Son Dakika
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Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
22.07.2026 17:10
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İngiltere merkezli finans devi HSBC, küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler, yüksek reel faizler ve merkez bankalarının alımları doğrultusunda altın fiyatı beklentilerini revize etti. 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 4 bin 560 dolara düşüren banka, buna karşın yıl sonu hedefini 4 bin 750 dolarda sabit tutarken, uzun vadede ons fiyatının 5 bin 300 dolara kadar tırmanacağını öngördü.

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından İngiltere merkezli HSBC, küresel piyasalardaki jeopolitik riskler, Fed'in faiz politikası ve merkez bankalarının alım stratejileri doğrultusunda altın fiyatı beklentilerini yeniden şekillendirdi. Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini düşürürken; uzun vadeli rekor hedeflerini ve iyimser beklentisini korudu.

2026 ORTALAMA TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

HSBC, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.864 dolardan 4.560 dolara indirdi. Ortalama tahmindeki bu aşağı yönlü revizyonun kısa vadeli piyasa koşullarını yansıttığı belirtilirken, banka 2026 yıl sonu fiyat hedefini ise 4.750 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Uzun vadeli yükseliş trendinin süreceğine dikkat çeken bankanın gelecek yıllara ait yıl sonu altın fiyatı hedefleri şu şekilde sıralandı:

  • 2027 yıl sonu: 5.025 dolar
  • 2028 yıl sonu: 5.200 dolar
  • 2029 yıl sonu: 5.300 dolar

KISA VADEDE BANT ARALIĞI: 3.800 - 4.700 DOLAR

HSBC'nin kıdemli analistleri Willem Sels ve Lucia Ku, yüksek reel faizler ile güçlü doların kısa vadede altın fiyatlarında yatay ve baskılanmış bir seyir yaratabileceğini vurguladı. Banka, 2026 yılının geri kalanında altının ons fiyatının 3.800 ile 4.700 dolar bandında işlem görmesini bekliyor. Analize göre, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların gücünün yanı sıra İran-ABD gerilimi gibi jeopolitik riskler de kısa vadeli fiyatlamalarda baskı unsuru oluşturuyor. Ancak HSBC Baş Değerli Metaller Analisti James Steel, İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisinin geçici kalacağını ifade etti.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ALTINA CAN SUYU OLACAK

Altının uzun vadeli yapısal yükseliş hikayesinin gücünü koruduğuna dikkat çeken HSBC, en önemli destekleyici unsurun merkez bankalarının güçlü alımları olduğunu belirtti. Bankanın merkez bankası altın alımı beklentileri şöyle açıklandı:

  • 2026 yılı alım beklentisi: 680 ton
  • 2027 yılı alım beklentisi: 850 ton

ALTININ KADERİNİ FED VE KÜRESEL BORÇ YÜKÜ BELİRLEYECEK

Haberde, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının ana yönünü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, tahvil faizleri ve doların seyrinin belirleyeceğinin altı çizildi. Bununla birlikte; artan küresel kamu borçları, rezerv çeşitlendirme eğilimleri, jeopolitik riskler ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme ihtiyaçlarının orta ve uzun vadede altını rekor seviyelere taşımaya devam edeceği öngörülüyor.

İngiltere, Ons Altın, Ekonomi, Finans, Banka, Hsbc, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Akarya Mavi Akarya Mavi:
    Bu bankaların ve finans kuruluşlarının yaptığı tahminler tam bir saçmalık. Bir de tahmin yapıyorlar yıl içinde güncelliyorlar. Bunu ben bile yaparım. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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