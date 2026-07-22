Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından İngiltere merkezli HSBC, küresel piyasalardaki jeopolitik riskler, Fed'in faiz politikası ve merkez bankalarının alım stratejileri doğrultusunda altın fiyatı beklentilerini yeniden şekillendirdi. Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini düşürürken; uzun vadeli rekor hedeflerini ve iyimser beklentisini korudu.

2026 ORTALAMA TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

HSBC, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.864 dolardan 4.560 dolara indirdi. Ortalama tahmindeki bu aşağı yönlü revizyonun kısa vadeli piyasa koşullarını yansıttığı belirtilirken, banka 2026 yıl sonu fiyat hedefini ise 4.750 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Uzun vadeli yükseliş trendinin süreceğine dikkat çeken bankanın gelecek yıllara ait yıl sonu altın fiyatı hedefleri şu şekilde sıralandı:

2027 yıl sonu: 5.025 dolar

2028 yıl sonu: 5.200 dolar

2029 yıl sonu: 5.300 dolar

KISA VADEDE BANT ARALIĞI: 3.800 - 4.700 DOLAR

HSBC'nin kıdemli analistleri Willem Sels ve Lucia Ku, yüksek reel faizler ile güçlü doların kısa vadede altın fiyatlarında yatay ve baskılanmış bir seyir yaratabileceğini vurguladı. Banka, 2026 yılının geri kalanında altının ons fiyatının 3.800 ile 4.700 dolar bandında işlem görmesini bekliyor. Analize göre, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların gücünün yanı sıra İran-ABD gerilimi gibi jeopolitik riskler de kısa vadeli fiyatlamalarda baskı unsuru oluşturuyor. Ancak HSBC Baş Değerli Metaller Analisti James Steel, İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisinin geçici kalacağını ifade etti.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ALTINA CAN SUYU OLACAK

Altının uzun vadeli yapısal yükseliş hikayesinin gücünü koruduğuna dikkat çeken HSBC, en önemli destekleyici unsurun merkez bankalarının güçlü alımları olduğunu belirtti. Bankanın merkez bankası altın alımı beklentileri şöyle açıklandı:

2026 yılı alım beklentisi: 680 ton

2027 yılı alım beklentisi: 850 ton

ALTININ KADERİNİ FED VE KÜRESEL BORÇ YÜKÜ BELİRLEYECEK

Haberde, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının ana yönünü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, tahvil faizleri ve doların seyrinin belirleyeceğinin altı çizildi. Bununla birlikte; artan küresel kamu borçları, rezerv çeşitlendirme eğilimleri, jeopolitik riskler ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme ihtiyaçlarının orta ve uzun vadede altını rekor seviyelere taşımaya devam edeceği öngörülüyor.