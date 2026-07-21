Alkolun Etkisiyle Kafasını Vuran Şahsın Gözü Önünde - Son Dakika
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Alkolun Etkisiyle Kafasını Vuran Şahsın Gözü Önünde

Alkolun Etkisiyle Kafasını Vuran Şahsın Gözü Önünde
21.07.2026 09:29
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Arnavutköy'de alkol etkisindeki bir kişi, kamyonetin kasasına kafasını vurduktan sonra yere yığılırken, anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Arnavutköy'de bir şahıs, iddiaya göre alkolün etkisiyle kafasını defalarca park halindeki kamyonetin kasasına vurdu. Bir süre sonra yere yığılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs sokakta yürüdükleri sırada şahıslardan biri, alkolün etkisiyle kendisini park halindeki kamyonetin kasasına vurmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kafasını defalarca metal kasaya vuran şahıs, kısa süre sonra bilincini kaybederek yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi

Bölgeye gelen polis ve bekçi ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan şahsa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı çevrede bulunan vatandaşlar ve yanındaki arkadaşı şaşkınlıkla izledi. Öte yandan, şahsın kafasını kamyonetin kasasına defalarca vurduğu ve ardından yere yığıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkolun Etkisiyle Kafasını Vuran Şahsın Gözü Önünde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkolun Etkisiyle Kafasını Vuran Şahsın Gözü Önünde - Son Dakika
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