Bünyan'da feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Bünyan'da feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

22.07.2026 14:04
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Köprübaşı Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, 34 CSH 456 plakalı otomobil ile 44 AHT 507 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Bünyan, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bünyan'da feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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