Afyonkarahisar\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayramgazi köyü yakınlarında engebeli bir arazideki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye 7 itfaiye aracı ile orman işletmeye ait 6 arazöz ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.