Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bayramgazi köyü yakınlarında engebeli bir arazideki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye 7 itfaiye aracı ile orman işletmeye ait 6 arazöz ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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