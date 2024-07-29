Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Ankara'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsün muavini hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeni olarak otobüs şoförünün uyuması ve hızlı gitmesi gösterildi.

29.07.2024 10:41
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Ankara'dan Antalya'ya giden Ş.B. (56) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında H.B.Y'nin (25) kullandığı 03 AGM 671 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünün muavini N.K. (35) hayatını kaybetti, araçtaki 38 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi, morga götürüldü.

"20-25 dakika önce mola vermiştik"

Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edilen yolcu Serhat Çamkerten, AA muhabirine, çarpışmayla gelen sesle uyandığını söyledi.

Kafasını önündeki koltuğa vurduğunu dile getiren Çamkerten, "Ankara'dan Antalya'ya gidiyorduk. Kazadan 20-25 dakika önce mola vermiştik. Muhtemelen şoförün insülin direnci vardı, yemeği yedi ve uyudu. Uyudu ki kamyonun arkasına frensiz girdi yani. Direk uykuyla alakalı bence. Otobüs, Ankara'dan ilk çıkış anında da geç kaldı. Hemen hemen 30 dakika. Sonrasında yakıt almak için bir daha durdu. Toplamda da 45-50 dakika bir geç kalma oldu. Bunu kapatmak içinde hızlı gittiğini hissediyorduk. Maalesef hızlı gidiyordu. Uyudu ki kamyonun arkasına frensiz girdi yani." diye konuştu.

Çamkerten, hayatının kaybeden muavinle yolda sohbet ettiklerini, çok iyi biri olduğunu ve üzüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Sandıklı, Antalya, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı - Son Dakika

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