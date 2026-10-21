Afyonkarahisar Emirdağ\'da kazada 4 kişi öldü, 4 yaralının tedavisi sürüyor

Afyonkarahisar Emirdağ'da kazada 4 kişi öldü, 4 yaralının tedavisi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 42 DVU 92 plakalı araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, diğer araçtaki 4 yaralının Emirdağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma da devam ediyor.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Emirdağ ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazada, 42 DVU 92 plakalı otomobilde Şaban Ayhan, Hatice Ayhan, Soner Ertuğrul ve Süleyman Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 34 CBB 110 plakalı otomobilde yaralanan sürücü Hüseyin B. ile beraberindeki Rıdvan Güven, Şakir Ertonga, Yılmaz Ertonga'nın ise tedavileri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.
Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,
Kaynak: DHA
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