Afyonkarahisar Evciler\'in en yaşlısı Saliha Ata\'nın 100. yaş günü evinde kutlandı

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde yaşayan Saliha Ata'nın 100. yaş günü pasta kesilerek kutlandı.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve eşi Gülşah Okumuş, Akyarma köyünde yaşayan Saliha Ata'yı 100 yaşına girmesi dolayısıyla evinde ziyaret etti.

İlçenin en yaşlısı olan Ata'nın üzerinde "100" yazan pasta kesilerek kutlandı.

Ata'yla bir süre sohbet eden Okumuş, Ata'ya hediye takdim etti.