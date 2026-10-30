Afyonkarahisar Evciler'in en yaşlısı Saliha Ata'nın 100. yaş günü evinde kutlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Evciler'in en yaşlısı Saliha Ata'nın 100. yaş günü evinde kutlandı

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Afyonkarahisar Evciler\'in en yaşlısı Saliha Ata\'nın 100. yaş günü evinde kutlandı
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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesindeki Akyarma köyünde yaşayan ilçenin en yaşlısı Saliha Ata'nın 100. yaş günü evinde kutlandı. Kaymakam Halil İbrahim Okumuş ve eşi Gülşah Okumuş'un ziyaretinde Ata'ya hediye takdim edildi, '100' yazılı pasta kesildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde yaşayan Saliha Ata'nın 100. yaş günü pasta kesilerek kutlandı.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve eşi Gülşah Okumuş, Akyarma köyünde yaşayan Saliha Ata'yı 100 yaşına girmesi dolayısıyla evinde ziyaret etti.

İlçenin en yaşlısı olan Ata'nın üzerinde "100" yazan pasta kesilerek kutlandı.

Ata'yla bir süre sohbet eden Okumuş, Ata'ya hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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