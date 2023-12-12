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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından ilk yardım eğitimi aldı. Eğitimde, ilk yardım temelleri, temel yaşam desteği, şok, kanamalar, yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları ve sokmaları gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Eğitime katılan personel, olası bir acil durumda ilk yardım müdahalesi yapma becerisi kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi
12.12.2023 - 14:09,
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, ilk yardım eğitimi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, ilk yardım temelleri, temel yaşam desteği, şok, kanamalar, yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları ve sokmaları gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitime katılan personel, ilk yardımda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenerek, olası bir acil durumda ilk yardım müdahalesi yapma becerisi kazandı.

İki gün süren eğitimin sonunda AFAD il Müdürlüğü tarafından katılım belgeleri verildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, ilk yardımın, hayat kurtaran bir uygulama olduğunu kaydetti.

Kasapoğlu, "Bu nedenle, toplumumuzun her kesiminin ilk yardım konusunda bilgili olması gerekir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli olarak, ilk yardım konusunda bilgili olmamız bizim için çok önemlidir. AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen bu eğitimle, personel ilk yardım konusunda önemli bilgiler edindi. Bu eğitimlerin devam edeceğini belirterek, katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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