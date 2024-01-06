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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü, Okul Sporları Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan madalya alan sporcuları kutladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü, Okul Sporları Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan madalya alan sporcuları kutladı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Tokat'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen sporcuları tebrik etti. Kasapoğlu, Afyonkarahisar TOHM sporcularının 9'unun şampiyonaya katıldığını ve 1 altın ile 2 bronz madalya kazandıklarını belirtti. Antrenör Şakir Bozkurt ise sporcularının Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedeflediğini söyledi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü, Okul Sporları Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası\'ndan madalya alan sporcuları kutladı
06.01.2024 - 12:39,
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Tokat'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen sporcuları kutladı.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından 9'unun Tokat'taki şampiyonaya katıldığını, buradan 1 altın ile 2 bronz madalya kazandıklarını belirtti.

Başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Kasapoğlu, "Sporcularımız, uzun bir süredir bu şampiyona için hazırlanıyorlardı. Bu başarı, onların ve bizim emeklerimizin karşılığıdır." ifadesini kullandı.

TOHM Antrenörü Şakir Bozkurt da sporcularının bu yıl katılacakları Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyayla dönmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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